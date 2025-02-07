Свыше 800 патриотических мероприятий провели в Химках с июля 2024 года

Широкомасштабную патриотическую программу реализует в Химках с начала июля 2024 года. Главная задача проекта — объединить поколения вокруг общих ценностей, сохранить историю и воспитать у молодежи уважение к России и ее традициям.

Патриотические мероприятия в Химках проводят ежедневно. Увлекательные мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками спецоперации посещают сотни местных жителей.

Развитие общественной инициативы поддержала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова. Она уже более 10 лет трудится на благо Дома культуры «Контакт», а с 2023 года возглавила его.

«Любовь к Родине — это то, что у каждого из нас идет с самого детства. Поэтому меня просто не может не радовать то разнообразие культурно-массовых мероприятий, которые сегодня проводят в Химках для жителей. В ходе активностей горожан знакомят не только с историей, но и культурой, богатым наследием нашей страны. Особенно радует, что наш ДК регулярно становится площадкой для проведения таких встреч», — рассказала лидер Движения общественной поддержки, директор Дома культуры «Контакт» Алина Шалимова.