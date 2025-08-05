Свыше 800 онлайн-заявок на аттестацию медработников подали в Подмосковье с января

Медицинские работники Подмосковья могут подать онлайн-заявку на прохождение аттестации. Такая услуга доступна на региональном портале — с начала года ей воспользовались более 800 раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, получить услугу могут специалисты со средним или высшим медицинским и фармацевтическим образованием, которые работают на территории Подмосковья.

«Специалист может получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию. На присвоение более высокой квалификации можно претендовать через два года после получения предыдущей», — пояснили в ведомстве.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы, в том числе аттестационный лист. Его нужно подписать у руководителя медорганизации и заверить в отделе кадров. После этого медик пройдет очный тестовый контроль знаний и собеседование.