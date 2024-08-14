Свыше 800 нарушений на контейнерных площадках устранили в Подмосковье в августе

Коммунальные службы Московской области устранили свыше 800 дефектов на контейнерных площадках с начала месяца. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Недочеты удалось выявить с помощью камер системы «Безопасный регион». С начала августа в Одинцове устранили почти 100 дефектов, в Наро-Фоминске — 82, в Серпухове — 49, в Красногорске — 45.

«Современную жизнь невозможно представить без цифровых решений. Камеры позволяют в режиме реального времени фиксировать все происходящее на территории региона», — прокомментировал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ключевые задачи в подготовке к отопительному сезону. К этой работе своевременно приступили во всех городских округах.

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