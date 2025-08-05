Свыше 800 гектаров леса очистили от сухостойных деревьев в Подмосковье за июль

Работы по оздоровлению лесов продолжаются в Подмосковье. В июле специалисты расчистили от сухостоя территорию площадью 830 гектаров.

Как рассказали в областном Комлесхозе, всего с начала года в Подмосковье расчистили более 1,8 тысячи гектаров леса. Из них 320 — в Истринском лесничестве, 302 — в Подольском, 123 — в Сергиево-Посадском, 110 — в Дмитровском и 102 — в Наро-Фоминском.

«Московская область продолжает масштабную работу по оздоровлению лесов. Только за июль 2025 года здесь провели уборку неликвидной древесины на 830 гектарах, а с начала года общая площадь проведенного мероприятия составляет 1852 гектара», — сказал председатель комитета Алексей Ларькин.

Уборка сухостоя и бурелома снижает риск распространения вредителей и улучшает экологическое состояние леса. В ходе работ древесину складывают в поленницы, где она постепенно перегнивает, отдавая питательные вещества в почву.

До конца года уборку проведут еще более чем на 2,8 тысячи гектаров леса.