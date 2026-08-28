Почти 800 детей получили помощь в первом государственном хосписе в Подмосковье

Московский областной детский хоспис в Домодедове отметил семилетие со дня основания. За это время учреждение, расположенное на территории усадьбы Пржевальского и ставшее вторым детским хосписом в России, превратилось в ключевой элемент паллиативной помощи региона.

Масштабы деятельности центра за это время значительно выросли. В 2023 году после присоединения филиала в Коломне коечный фонд увеличился до 73 мест. Сейчас здание коломенского филиала находится на капитальном ремонте, который планируют завершить в 2027 году.

Там же работает Ресурсный центр выездной патронажной службы.

«За семь лет Московский областной хоспис для детей прошел большой путь: если в начале работы под патронажем учреждения находились 77 детей, то сегодня их уже почти 800», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Учреждение оказывает помощь и поддержку не только юным пациентам, но и членам их семей.

«Кроме того, у нас открылась кафедра повышения квалификации врачей по паллиативной помощи. Это важный шаг для развития всей системы, поскольку от подготовки специалистов напрямую зависит качество жизни маленьких пациентов и поддержка их близких», — подчеркнул главный врач Московского областного хосписа для детей Андрей Ишутин.

Для консультаций работает круглосуточная горячая линия: +7 (498) 683-83-83. Подробная информация о госпитализации и уходе доступна на портале «Паллиативная помощь».