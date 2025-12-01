Свыше 800 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье 29 ноября

Совершеннолетние жители Подмосковья 29 ноября могли пройти в центрах амбулаторной онкологической помощи бесплатный скрининг. Дни открытых дверей в учреждениях проводят в последнюю субботу каждого месяца.

Женщинам доступны цитологическое исследование шейки матки, маммография или ультразвуковое исследование молочных желез, а мужчинам — ПСА-тест на рак простаты.

Все желающие также могли пройти диагностику новообразований органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и кожи.

«В прошедшие выходные свое здоровье проверили 806 человек, из них у 25 заподозрены онкологические заболевания, и они были направлены на более углубленную диагностику», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Подробные сведения о работе онкологической службы в Подмосковье опубликованы на портале ведомства.