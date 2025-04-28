Свыше 800 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье 26 апреля

В субботу, 26 апреля, жителям Московской области предложили пройти в центрах амбулаторной онкологической помощи бесплатный онкоскрининг. Услугой воспользовались свыше 800 человек.

Пациентам были доступны консультации специалистов, диагностика органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и новообразований кожи. Женщинам предложили пройти маммографию или сделать ультразвуковое исследование молочных желез, а мужчинам — ПСА-тест на рак простаты.

«Важно отметить, что в ходе дней открытых дверей с начала года специалистам удалось выявить 27 случаев рака на ранней стадии, а значит начать своевременное лечение», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С начала года бесплатный онкоскрининг прошли более 4,3 тысячи жителей.