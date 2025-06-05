Свыше 80 жителей Подмосковья подали заявки на всероссийский конкурс для тренеров

Свыше 80 жителей Подмосковья решили испытать свои силы в конкурсе для тренеров проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Регион вошел в топ-5 по числу желающих получить дополнительное профессиональное образование и развиваться в сфере физической культуры.

Проект был создан для тех, кто уже занимается спортом или хочет вести активный образ жизни. В этом сезоне организаторы сделали акцент на тренерском сообществе, запустив конкурс с двумя направлениями: для профессионалов и любителей.

После регистрации участники прошли опрос, определивший их трек, а теперь их ждут дистанционные испытания: анкетирование, эссе и видеовизитка.

«Конкурс для тренеров от „СпортТрека“ мы запустили по запросу выпускников президентской платформы. Чтобы официально работать тренером, даже для своих сверстников, нужно получить диплом. Причем, будучи выпускником спортивной школы, работать можно, только выполнив это требование», — пояснил первый заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Московская область традиционно проявляет высокую активность в проекте. В прошлом сезоне представители региона взяли награды в двух из шести номинаций. В этом году из 721 заявки 81 поступила от будущих тренеров.

Лучшие участники, набравшие максимальные баллы, смогут пройти обучение и попасть на финальное мероприятие в ноябре. В программе — встречи со звездами спорта, баскетбольное шоу-драфт и стратегическая сессия по развитию массового спорта.

Оценивать конкурсантов будут именитые эксперты, среди которых заслуженный тренер России Владимир Агабабьян и бывший наставник студенческой сборной по баскетболу Андрей Павленко.

Проект реализуют в рамках федеральных инициатив «Россия — страна возможностей» и «Молодежь и дети», помогая участникам находить новые пути для самореализации.