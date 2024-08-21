Свыше 80% урожая ячменя собрали в Подмосковье

Подмосковные аграрии продолжают уборку ячменя. К этому дню выполнено 80% от плана, о чем рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала уборочной кампании собрано свыше 15,2 тысячи тонн ячменя, урожайность составила 30,9 центнера на гектар.

Лидерами по сбору ячменя на сегодняшний день являются Зарайск (10,8 тысячи тонн), Луховицы (3,2 тысячи тонн), Серебряные Пруды (3,9 тысячи тонн) и Коломна (3,7 тысячи тонн).

Общая площадь сева ячменя в этом году составила свыше 23,6 тысячи гектаров. Самые большие площади уборки в Серебряных Прудах, Можайске и Кашире.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».