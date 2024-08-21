Свыше 80% урожая ячменя собрали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковные аграрии продолжают уборку ячменя. К этому дню выполнено 80% от плана, о чем рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала уборочной кампании собрано свыше 15,2 тысячи тонн ячменя, урожайность составила 30,9 центнера на гектар.

Лидерами по сбору ячменя на сегодняшний день являются Зарайск (10,8 тысячи тонн), Луховицы (3,2 тысячи тонн), Серебряные Пруды (3,9 тысячи тонн) и Коломна (3,7 тысячи тонн).

Общая площадь сева ячменя в этом году составила свыше 23,6 тысячи гектаров. Самые большие площади уборки в Серебряных Прудах, Можайске и Кашире.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

Трезвый расчет и прагматизм. Новая формула отношений Москвы и Баку

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте