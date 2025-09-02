Свыше 80 тысяч человек посетили парк «Пехорка» в Балашихе на прошлой неделе

С 25 по 31 августа парк «Пехорка» в Балашихе возглавил рейтинг самых популярных парков Московской области, приняв 80 тысяч посетителей. Всего за этот период подмосковные парки посетили более 2,3 млн человек, а пик посещаемости пришелся на субботу, 30 августа, когда в парках побывало свыше 477 тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.

Центральный парк «Пехорка» — главное место притяжения для жителей и гостей Балашихи. Территория парка идеально подходит как для спокойных прогулок, так и для активного отдыха. Здесь обустроены детские и спортивные площадки, большой скейтпарк, лодочная и вейк-станции, веревочный парк, концертная сцена и зоны питания.

Для владельцев домашних животных предусмотрена просторная площадка для собак. В парке регулярно проходят спортивные и культурные мероприятия, концерты и мастер-классы для посетителей всех возрастов.

Подробности о работе парка «Пехорка» и расписание мероприятий доступны на официальном сайте.