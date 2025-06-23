Свыше 80% соглашений на ПМЭФ стабильно реализуются в Подмосковье — Андрей Воробьев

На прошлой неделе состоялся Петербургский международный экономический форум, в рамках которого Московская область проявила высокую активность. Об успешной реализации соглашений, которые ежегодно заключаются на мероприятии, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Подмосковье всегда с особой тщательностью готовится к экономическому форуму, на котором выступает президент России Владимир Путин.

«Из 10 соглашений, которые мы подписываем, восемь реализуются на практике. То есть коэффициент 80% мы держим на протяжении очень долгих лет», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что представители региона в рамках форума традиционно участвуют в важных встречах, подписывают контракты и соглашения, которые неизменно приносят жителям Московской области практическую пользу.