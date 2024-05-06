Свыше 80 памятников в Химках облагородили ко Дню Победы | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 17:05 Свыше 80 памятников в Химках облагородили ко Дню Победы

Читать 360 в

Сотрудники коммунальных служб в Химках в преддверии Дня Победы очистили от мусора свыше 80 памятников. Работы провели на территории всего городского округа.

Памятники промыли от пыли, зачистили и заново покрасили. Вокруг каждого обелиска специалисты благоустроили территорию: убрали мусор, отремонтировали дорожки, а также провели комплексные работы по уходу за газонами и подготовили клумбы.

Реклама

«Сейчас в нашем округе проходит масштабная подготовка к значимому для нашей страны празднику — Дню Победы в Великой Отечественной войне. В муниципалитете проведут различные мероприятия и поздравят ветеранов», — отметила лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Уже 9 мая во всех микрорайонах Химок к обелискам возложат цветы, а в парках городского округа пройдут танцевальные вечера, праздничные концерты и мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».