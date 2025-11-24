Свыше 80 молодых педагогов трудоустроили в Ленинском округе с 1 сентября

В рамках реализации областного проекта «ТОП-100 учителей для Подмосковья» в трех учебных заведениях округа начали работу четыре выпускника вузов 2025 года с дипломами с отличием и опытный учитель русского языка и литературы — победитель профессиональных конкурсов. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Мы рады приветствовать в наших школах такое количество молодых и перспективных педагогов. Строительство новых школ ставит перед нашим муниципалитетом большой вызов — приток новых кадров. Привлечение молодых специалистов — приоритетная задача для нашего округа, поскольку именно они определяют будущее нашей системы образования», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что за последние два года в образовательные учреждения округа трудоустроились 203 молодых специалиста, 87,19% из которых составили учителя. Несмотря на активное пополнение кадров, сохраняется необходимость решения вопроса старения педагогического состава: только 44% учителей моложе 35 лет, а 10,8% составляют педагоги пенсионного возраста.