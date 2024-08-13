Свыше 80 картин ведущих музеев России представили на выставке в Серпухове

Выставка «Маковские. Константин и Владимир» завершилась в Серпухове. Мероприятие было открыто в декабре 2023 года и за время проведения собрало свыше 47,5 тысячи зрителей. При этом более 830 билетов было куплено по «Пушкинской карте».

В экспозиции было представлено 88 произведений из ведущих федеральных музеев России, таких как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, ГМИИ имени А. С. Пушкина, а также из частных коллекций.

Выставка представила работы всех жизненных этапов двух братьев Маковских: Константина (1839–1915) и Владимира (1846–1920). Мероприятие было разделено на две части, каждая из которых представляла творческие линии братьев. Это позволило зрителям сравнить тематику их произведений, технику исполнения и философию творчества.

Кроме того, рамках выставочного проекта проводились лекции, кураторские экскурсии, мастер-классы и беседы для школьников.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что это первая экспозиция, развернутая в новом выставочном пространстве музея — бывшем «Каретном сарае». Это объект культурного наследия регионального значения, который входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых. Реставрация здания продолжалась с 2020 по 2023 год.

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