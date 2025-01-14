Свыше 80 человек поддержали акцию «Елка желаний» в детском медцентре Рошаля

Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в детском медцентре имени Рошаля в Подмосковье. В ней приняли участие свыше 80 неравнодушных людей. Среди них были представители органов власти, известные артисты и многие другие.

Участниками акции стали известные политические и общественные деятели. Среди них — глава Красногорска Дмитрий Волков, профессор и российский ученый-медик Григорий Ройтберг, телеведущая и блогер Ксения Собчак, певец Николай Басков и другие.

По словам главного врача центра Татьяны Шаповаленко, мероприятие направлено на помощь детям в трудной жизненной ситуации, а также инвалидам, тяжелобольным и другим ребятам.

«Наша команда очень рада тому, что удалось объединить столько замечательных людей для поддержки наших маленьких пациентов. Дети, которым мы помогаем, действительно нуждаются в заботе и внимании, и в эти праздничные дни было особенно важно подарить им радость. От лица всего Центра мы выражаем благодарность каждому неравнодушному человеку, который принял участие в этой благотворительной акции и подарил детям настоящее счастье и новогоднее чудо», — сказала она.

Медцентр Рошаля — это флагманский проект Подмосковья. Он координирует все детские учреждения региона. Ежегодно там будут получать помощь около 15 тысяч ребят.