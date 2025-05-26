Свыше 80 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

За неделю в Подмосковье расселили 37 аварийных помещений в 10 городских округах. В новые квартиры переехали 85 человек.

Как рассказали в региональном Минстрое, всего за неделю расселили 37 посещений общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров в Богородском округе, Красногорске, Подольске, Пушкино, Рузе, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Электростали, Мытищах и Павловском Посаде.

Скоро новоселье отметят те, кто переедет в новостройку в Старой Купавне. Среди них — пенсионерка Анна Карпушкина. Вместе с сыном она уже осмотрела свое новое жилье.

«Отделке квартир уделялось особое внимание. Квартиры готовили к сдаче по принципу „въехал и живи“. На полу уложен линолеум, смонтированы натяжные потолки, установлена вся сантехника, электрические плиты и умывальники. На стенах — светлые обои», — отметил генеральный директор компании застройщика Олег Смирнов.

На территории дома разместят детские и спортивные площадки, в пешей доступности — детский сад, школа и торговый центр.

Расселение проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».