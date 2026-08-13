Свыше 8 тысяч жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи с января

Жительницы Подмосковья старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию без предварительного посещения врача. Такая возможность доступна женщинам, которые не проходили обследование более двух лет.

Это позволяет сделать диагностику более доступной.

«С начала этого года такой возможностью воспользовались более 8,4 тысячи жительниц Подмосковья. По результатам исследований почти у 800 пациенток были выявлены отклонения, а в 10 случаях диагностированы злокачественные новообразования. Все женщины направлены на дальнейшее обследование и лечение», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Запись доступна на региональном портале «Здоровье», по номеру 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот Денис в мессенджере «Макс».