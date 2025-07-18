Свыше 8 тысяч заявок на регистрацию животных подали в Подмосковье онлайн с января

Фото: Забег с собаками «След в след» на «Зарайском бизоне 2025» / Медиасток.рф

Владельцы домашних животных в Московской области могут зарегистрировать своих питомцев онлайн. Этой услугой с начала года воспользовались свыше 8,5 тысячи человек.

Согласно действующим правилам, жители Подмосковья обязаны регистрировать всех собак, достигших трехмесячного возраста, независимо от породы. Учет других видов домашних животных остается добровольным. Процедура постановки на учет проводится в государственных ветеринарных учреждениях.

Услуга «Регистрация домашних животных» размещена на главной странице регионального портала госуслуг в категории «Питомцы». Для оформления заявки необходимо войти в систему, заполнить электронную форму с персональными данными и информацией о животном, а также загрузить фотографию питомца и скан его ветеринарного паспорта.

После обработки заявления все сведения будут отображаться в личном кабинете пользователя.