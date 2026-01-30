Свыше 8 тысяч подмосковных студентов присоединились к уборке снега

Свыше восьми тысяч студентов колледжей и техникумов с 27 по 30 января приняли участие в уборке снега в Подмосковье. За это время учащимся удалось расчистить территории 670 важных объектов.

В Министерстве образования Московской области отметили, что студенты убрали снег возле автобусных остановок, детских садов, школ, поликлиник, больниц, пунктов скорой помощи, а также на наземных переходах.

Учащиеся Чеховского техникума структурного подразделения № 2 работали на территории спортивной школы «Витязь» и на площадке центра помощи семье и детям «Маяк». Они расчистили снег на подходах, чтобы посетители и сотрудники могли комфортно передвигаться.

В свою очередь, студенты Одинцовского техникума убрали снег возле памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также расчистили мемориальную плиту.

Игровые площадки, дорожки и подходы к детскому саду «Родничок» в Луховицах от сугробов освободили учащиеся местного авиационного техникума.