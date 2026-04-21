Свыше 8 тысяч онлайн-заявок на компенсацию за ЖКУ подали в Подмосковье с января

Жители Подмосковья с низкими доходами могут получить субсидию на оплату ЖКУ. С начала года ее оформили онлайн более восьми тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Жилье» — «Коммунальные услуги» — «Субсидия на оплату коммунальных услуг». Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму.

«Оформить субсидию могут граждане, имеющие регистрацию в Московской области. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи», — отметили в ведомстве.

Размер выплаты зависит от стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади помещения.

Услугу предоставляют бесплатно. Результат поступает в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.