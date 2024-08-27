Свыше 8 тысяч человек посетили семейный мотофестиваль в Подмосковье

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Семейный мотофестиваль Biker Brothers Festival прошел в Подмосковье 23 августа. Его посетили свыше восьми тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль направлен на популяризацию семейных ценностей. Его проводят в регионе с 2012 года.

Для гостей провели рок-концерты, выступление известных артистов и блогеров, спортивные турниры, ярмарку, конкурсы и шоу. Для детей подготовили специальную программу и зону с аттракционами. На территории работали фуд-траки и едой и напитками.

«Рок-программа длилась два дня, в рамках которой были организованы интерактивы, спортивные состязания, конкурсы и шоу. Для семейного отдыха работала отдельная детская зона с аттракционами», — рассказали в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Успение Богородицы, или Первая Пречистая. История и традиции праздника

DanitaDelimont.com

«Реквием по мечте». Мифы и легенды украинской русофобии

Denis Thaust/Keystone Press Agency

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте