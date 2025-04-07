Свыше 8 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

В Московской области работают восемь каруселей «Сказка», установленных по губернаторской программе. За первую неделю апреля аттракционы посетили свыше 8,37 тысячи человек.

Самой популярной стала карусель в детском сквере Домодедове, на которой прокатились более 1,7 тысячи гостей.

На втором месте оказался аттракцион на Житной площади в Коломне, где побывали свыше 1,5 тысячи человек, а на третьем — карусель на Центральной площади Одинцова, которую посетили 1,1 тысячи отдыхающих.

Оформлением аттракционов занимался известный дизайнер Денис Симачев. Карусели оборудовали фигурами животных и яркой иллюминацией.