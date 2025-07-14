Свыше 8 тысяч человек посетили фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре

Восьмой фестиваль классической музыки под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» прошел в Подмосковье с 9 по 13 июля. Концерты повестили более восьми тысяч человек.

Фестиваль прошел на территории музея «Новый Иерусалим» в Истре. Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, его темой в этом году стал 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Как рассказал глава ведомства Василий Кузнецов, билеты раскупили еще до начала.

«Тема 80-летия Победы прозвучала на фестивале через музыку наших великих композиторов — Прокофьева, Шостаковича, Рахманинова и других. Безусловно, она нашла глубочайший отклик у публики», — сказал он.

В программе прозвучали произведения, созданные в военные годы. Завершился фестиваль гала-концертом в честь юбилеев Исаака и Максима Дунаевских.

В этом году в фестивале впервые участвовали Большой симфонический оркестр имени Чайковского, дирижеры Сергей Скрипка и Федор Безносиков, а также другие известные музыканты. Для гостей организовали лекции и экскурсии по музейным выставкам.

Фестиваль проводится с 2018 года при поддержке Минкультуры России и Подмосковья.