Свыше 8 тысяч человек посетили дизайнерские карусели в Подмосковье за неделю

С 17 по 23 февраля карусели, оформленные известным дизайнером Денисом Симачевым, посетили в Подмосковье 8,45 тысячи человек. Министерство благоустройства региона напомнило, что аттракционы установили по губернаторской программе.

Самой популярной стала карусель «Сказка» в Одинцове, на которой за неделю прокатились 1,4 тысячи посетителей. На втором месте по посещаемости оказался аттракцион в Чехове, который посетили более 1,2 тысячи человек, а на третьем — в Сергиевом Посаде, где побывали 1,1 тысячи человек.

Карусели созданы по итальянской технологии. Они украшены яркой иллюминацией и фигурами животных.

В общей сложности в Подмосковье действуют восемь таких аттракционов.