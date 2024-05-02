Свыше 8 миллионов человек посетили парки Подмосковья в апреле | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 14:10 Свыше 8 миллионов человек посетили парки Подмосковья в апреле Министерство культуры и туризма Московской области

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Свыше восьми миллионов человек посетили подмосковные парки в апреле. Это на 10% больше, чем в этом же месяце в прошлом году.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, самым популярным парком месяца стал «Пехорка» в Балашихе. Там отдохнули 372 тысячи гостей. Еще почти 275 тысяч человек посетили Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкино и около 258 тысяч — парк Толстого в Химках.

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В пятерку самых популярных также вошли Центральный парк Долгопрудного и Парк Мира в Мытищах. Там побывали более 230 тысяч и 222 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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