Свыше 8 километров теплосетей заменят в Химках до конца года | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 12:10 Свыше 8 километров теплосетей заменят в Химках до конца года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава Химок Дмитрий Волошин доложил губернатору о планах по модернизации теплосетей в Химках на 2024 год. Специалисты отремонтируют 38 центральных тепловых пунктов и 17 котельных, а также заменят в общей сложности восемь километров труб.

Профильные службы отремонтируют коммуникации в подвалах 750 домов. План работ составили с учетом обращений жителей. Они же вместе с муниципальными депутатами и представителями администрации будут контролировать работы.

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«Вне зависимости от того, что в пятницу завершается отопительный сезон, Химки работу продолжат в круглосуточном режиме по замене и модернизации системы теплоснабжения вместе с теплоснабжающей компанией „Мосэнерго“. Это вопрос номер один для нас. Важно, чтобы следующей зимой наши жители почувствовали качественные улучшения», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Масштабная реконструкция сетей проходит по программе теплоснабжающей компании «Мосэнерго» с 2023 года. Это самая крупная программа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства в стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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