Сегодня 12:43 Свыше 7,8 тысячи кровель отремонтировали в Подмосковье с января Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Подмосковные коммунальные службы провели свыше 7,8 тысячи работ по ремонту кровель в многоквартирных домах с начала года. Покрытие может повреждаться из-за погодных условий, поэтому специалисты регулярно следят за его состоянием.
Как отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, из-за осадков, перепадов температур и ветра кровельное покрытие может повредиться. Для быстрого ремонта специалисты регулярно осматривают крыши и выявляют дефекты.
Сообщить о повреждениях жители могут в управляющую компанию, а также в
Единую диспетчерскую службу.
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