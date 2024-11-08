Свыше 7,8 тысячи кровель отремонтировали в Подмосковье с января

Подмосковные коммунальные службы провели свыше 7,8 тысячи работ по ремонту кровель в многоквартирных домах с начала года. Покрытие может повреждаться из-за погодных условий, поэтому специалисты регулярно следят за его состоянием.

Как отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, из-за осадков, перепадов температур и ветра кровельное покрытие может повредиться. Для быстрого ремонта специалисты регулярно осматривают крыши и выявляют дефекты.

Сообщить о повреждениях жители могут в управляющую компанию, а также в Единую диспетчерскую службу.