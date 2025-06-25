Свыше 777 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за места для благоустройства

Голосование за места для благоустройства в 2026 году завершилось в России. В нем участвовали 777 тысяч жителей Подмосковья. Абсолютное большинство голосов набрал Красковский карьер в Люберцах.

На выбор жителей представили 289 территории в 53 округах. Это парки, скверы, набережные и многое другое. Проекты-победители реализуют в следующем году.

Важность участия жителей в выборе мест благоустройства отметил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Неравнодушие к будущему своих населенных пунктов позволяет не просто решать вопросы с благоустройством, но и включать в перечень благоустройства те или иные проекты по пожеланиям жителей, создавать новые комфортные общественные пространства», — сказал он.

Отдать свой голос можно было через «Госуслуги», а также в МФЦ, торговых центрах и парках. В этом году особую активность проявили жители Краснознаменска, Фрязина, Домодедова, Зарайска, Котельников, Бронниц и Орехово-Зуева.

Участников голосования поблагодарил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он также отметил помощь волонтеров и активистов «Молодой гвардии».

«В рамках федеральной программы „Формирование комфортной городской среды“ уже пятый год преображаются любимые многими скверы, пешеходные зоны и площади, парки и набережные. Они становятся интереснее, удобнее и не уступают по красоте столичным локациям», — сказал он.

Голосование проводят ежегодно в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».