Свыше 772 километров противопожарных полос обустроили в лесах Подмосковья

В Московской области проводят противопожарные мероприятия в лесах. Специалисты создают и обновляют минерализованные полосы, которые позволяют защитить деревья от распространения огня.

Работы проводят в рамках государственного задания Комитета лесного хозяйства региона. В Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Волоколамском и Ступинском лесничествах, а также в «Русском лесу» создание новых противопожарных барьеров выполнено более чем на 60%.

В Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах и «Русском лесу» демонстрируют хорошие показатели по обновлению уже существующих полос — выполнена половина плана.

«Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали 772 километра и прочистили 964 километра минерализованных полос — это 41% и 25% соответственно от годового плана», — пояснил исполняющий обязанности председателя комитета Алексей Ларькин.

Для формирования защитных полос используется специальная технология — тракторы создают опашку шириной 1,4 метра вокруг хвойных насаждений, вдоль дорог и границ лесных массивов. Эти работы являются частью федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и продолжаются весь пожароопасный сезон.

В комитете напоминают, что владельцы земельных участков, прилегающих к лесу, обязаны самостоятельно проводить противопожарные мероприятия на своих территориях. За невыполнение этих требований предусмотрена административная ответственность.