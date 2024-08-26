Свыше 7,7 тысячи мусорных площадок очистили в Подмосковье за лето
Свыше 7,7 тысячи контейнерных площадок отмыли в Подмосковье с июня. Больше всего работ провели в Мытищах, Сергиевом Посаде и Балашихе.
Как рассказали в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, следить за состоянием контейнерных площадок особенно важно летом, когда из-за жары скапливается грязь и неприятный запах. С начала июня в регионе промыли 7,7 тысячи таких объектов. При этом использовали концентрированные средства.
В Мытищах привели в порядок 405 площадок, в Сергиевом Посаде — 362, в Балашихе — 351.
«Регулярная мойка и уборка таких мест — это прежде всего забота о здоровье жителей, обеспечивающая чистоту и безопасность», — отметили в министерстве.
Жителей призвали выбрасывать мусор строго в контейнеры и поддерживать порядок во дворах.
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