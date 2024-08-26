Свыше 7,7 тысячи мусорных площадок очистили в Подмосковье за лето

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Свыше 7,7 тысячи контейнерных площадок отмыли в Подмосковье с июня. Больше всего работ провели в Мытищах, Сергиевом Посаде и Балашихе.

Как рассказали в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, следить за состоянием контейнерных площадок особенно важно летом, когда из-за жары скапливается грязь и неприятный запах. С начала июня в регионе промыли 7,7 тысячи таких объектов. При этом использовали концентрированные средства.

В Мытищах привели в порядок 405 площадок, в Сергиевом Посаде — 362, в Балашихе — 351.

«Регулярная мойка и уборка таких мест — это прежде всего забота о здоровье жителей, обеспечивающая чистоту и безопасность», — отметили в министерстве.

Жителей призвали выбрасывать мусор строго в контейнеры и поддерживать порядок во дворах.

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