Свыше 77 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с января

В Подмосковье за десять месяцев зарегистрировали более 77,2 тысячи объектов недвижимости — это на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. На кадастровый учет поставили 60,5 тысячи индивидуальных жилых домов с налоговым потенциалом 268 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Лидерами по регистрации за этот период стали Раменский, Дмитровский округ и Истра. Только в октябре в Раменском зарегистрировали 920 объектов, 774 из которых — ИЖС площадью 102,1 тысячи квадратных метров. В Дмитрове — 816 объектов, в том числе 615 ИЖС, а в Истре — 765 объектов.

Всего в Подмосковье за октябрь зарегистрировали почти 11 тысяч объектов капитального строительства, 8,7 тысячи из них — ИЖС на 1,2 миллиона квадратных метров с налоговым потенциалом 38,4 миллиона рублей.

Напомним, «Дачная амнистия» позволяет оформить строения на садовых участках, а также землях ИЖС и ЛПХ в населенных пунктах за три дня, или за пять рабочих дней при подаче заявки через МФЦ.