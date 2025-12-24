Свыше 76 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

В Московской области любой человек старше 18 лет может стать донором, если у него нет медицинских противопоказаний. Для этого достаточно обратиться в любое из учреждений областной Службы крови.

Все больше неравнодушных жителей Московской области изъявляют желание сдать биоматериал для пациентов, которым он жизненно необходим.

«С начала года в регионе заготовили более 76 тонн донорской крови и ее компонентов, что на 15,7 тонны больше, чем годом ранее», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Биоматериал необходим людям, попавшим в аварии, пациентам с ожогами, травмами и тяжелыми заболеваниями, а также недоношенным детям.

Центральное учреждение — Московский областной центр крови — работает для удобства жителей без выходных с 8:00 до 14:00. Предварительная запись для сдачи цельной крови не требуется.

Центр находится в Москве по адресу: улица Металлургов, дом № 37А.

Полный перечень всех пунктов приема крови в регионе доступен на сайте.