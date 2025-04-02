Свыше 750 нарушений лесного законодательства пресекли в Подмосковье с января

Сотрудники охраны Комитета лесного хозяйства Московской области каждый день патрулируют территории по заранее утвержденным маршрутам. С начала года специалисты выявили 752 нарушений законодательства.
Сотрудники комитета зарегистрировали 249 случаев самовольного занятия участков, 211 нарушений правил пожарной безопасности и 168 — санитарной безопасности.
«Маршруты проложены максимально близко к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов и по тем местам, где наиболее часто фиксируют нарушения», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов.
Жителям региона напомнили об ответственности за противоправные действия и необходимости возмещения ненесенного лесам ущерба.
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 2 апреля
Коллектив из Подольска победил на всероссийском фестивале циркового искусства
ЦУР «Бизнес» помог компаниям в Химках и Лобне получить дополнительные мощности
Делегация из Мытищ посетила город-побратим Ангарск
Стали известны четыре опаснейшие ошибки тех, кто находит чужие банковские карты
Юная жительница Лобни стала лауреатом областного конкурса народного танца
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте