Свыше 750 нарушений лесного законодательства пресекли в Подмосковье с января

Сотрудники охраны Комитета лесного хозяйства Московской области каждый день патрулируют территории по заранее утвержденным маршрутам. С начала года специалисты выявили 752 нарушений законодательства.

Сотрудники комитета зарегистрировали 249 случаев самовольного занятия участков, 211 нарушений правил пожарной безопасности и 168 — санитарной безопасности.

«Маршруты проложены максимально близко к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов и по тем местам, где наиболее часто фиксируют нарушения», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов.

Жителям региона напомнили об ответственности за противоправные действия и необходимости возмещения ненесенного лесам ущерба.