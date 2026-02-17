Сегодня 15:19 Свыше 7,5 тысячи учащихся вступили в студенческие отряды Подмосковья 0 0 0 Фото: Студенческие отряды Подмосковья открыли летний трудовой семестр / Медиасток.рф Подмосковье

В России каждый год 17 февраля отмечают День российских студенческих отрядов, установленный указом президента Владимира Путина. Подмосковное отделение движения входит в число крупнейших в стране, объединяя молодежь, готовую развиваться в труде, общественной работе и патриотических проектах.

Сегодня в его рядах насчитывают свыше 7,5 тысячи человек и более 140 отрядов.

Участие в студенческих отрядах — это возможность для профессионального и личного развития нашей молодежи. Ребята не просто работают — они получают уникальный опыт в различных сферах, учатся взаимодействовать в коллективе и находить решения для реальных задач. Игорь Брынцалов председатель Московской областной думы

Ежегодно более тысячи участников отрядов оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, благоустраивают мемориалы и поддерживают семьи участников спецоперации. В акции «Снежный десант РСО» в прошлом году задействовали 17 отрядов. Более 6,3 тысячи студентов работали в детских лагерях Подмосковья, федеральных центрах и всероссийских педагогических проектах. Отделение активно привлекает грантовые средства для своих инициатив.

В конце января в регионе утвердили закон, создающий правовую основу для господдержки движения.

Определены основные понятия, цели и задачи государственной политики в сфере поддержки деятельности студенческих отрядов, полномочия органов госвласти, прописаны, какие формы господдержки будут действовать. Игорь Брынцалов

Проекты поддерживают Росмолодежь, Министерство информации и молодежной политики Московской области и конкурс грантов нубернатора региона.

Подмосковное отделение студенческих отрядов три года подряд занимает первое место в Центральном федеральном округе. Работодатели, сотрудничающие с движением, могут применять льготу по страховым взносам. Пониженный тариф составляет 7,6% в пределах единой предельной величины базы и 0% сверх нее. Вступить в отряд может любой учащийся, заполнив анкету.