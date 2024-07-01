Свыше 75 тысяч человек отметили День молодежи в подмосковных парках

Общеобластное мероприятие «Это молодежь» прошло в минувшие выходные в более чем 85 парках Подмосковья. События в честь Дня молодежи посетили свыше 75 тысяч человек.

Для посетителей парков, включая множество выпускников школ, были подготовлены концертные программы, дискотеки, спортивные мероприятия, танцевальные мастер-классы. Также были организованы тематические фотозоны и стрит-арт для создания оригинальных снимков. Звезды российского шоу-бизнеса и популярные блогеры участвовали в развлекательных мероприятиях.

Так, например, в лесопарке «Шишкин лес» в городском округе Истра прошел праздничный концерт с участием таких исполнителей, как Ирина Дубцова, Mona, Porto Moris, Kolunov и других. Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха принял певицу Guma, а в парке «Покровский» в городском округе Сергиево-Посадский проходил фестиваль уличной культуры «Дыши танцем».

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