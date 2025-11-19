Свыше 740 заявок обработали коммунальные службы Истры с начала осени

За бесперебойную работу сотен лифтов в округе отвечают две управляющие организации: МБУ «ЖКУ Истра» и УК АО «Истринская теплосеть». Их специалисты ежедневно реагируют на заявки и проводят восстановительные работы.

Суммарно на обслуживании двух компаний находится 270 лифтов. Еженедельно диспетчерские службы принимают десятки заявок, а инженеры и техники выполняют сотни операций — от замены кнопки до сложного ремонта систем управления. Эта кропотливая работа, часто остающаяся «за кадром», является залогом безопасности и комфорта тысяч жителей Истринского округа.

Так, сотрудники коммунальных служб за три месяца лета восстановили три лифта, заменили восемь плат управления, 13 магнитных пускателей, шесть таходатчиков и 20 вкладышей на кабинах и противовесах. Еще отремонтировали 19 дверей шахт и кабин, а также заменили или починили 11 вызывных и 10 приказных постов.

Кроме того, проведена регулировка 50 датчиков местоположения, 13 датчиков дверей, а также датчиков движения и четырех датчиков контроля времени.