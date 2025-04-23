Свыше 740 локаций подготовили для субботника в Подмосковье — Андрей Воробьев

Андрей Воробьев рассказал о готовности 740 локаций для субботника в Подмосковье

В Подмосковье 26 апреля пройдет весенний субботник. О подготовке к масштабному мероприятию рассказал губернатор региона Андрей Воробьев .

Уборку будут проводить на 740 локациях Московской области.

«Очевидно, что это объединяет людей, коллективы, объединяет. Это, опять же, добрая традиция», — пояснил глава региона.

Особое внимание уделят приведению в порядок общественных пространств — парков, набережных, скверов, улиц и дворов. Для удобства участников организуют 624 пункта выдачи инвентаря.

Андрей Воробьев отметил положительные примеры благоустройства в Воскресенске, Наро-Фоминске, Истре и Одинцове, но подчеркнул, что работу следует продолжать.

«Абсолютное большинство городов радуют глаз, наводится чистота. Но, как известно, этот процесс безостановочный», — подчеркнул губернатор.

Информация о точках проведения субботника и времени работы пунктов выдачи инвентаря будет размещена в открытом доступе в удобном для жителей Подмосковья формате.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в этом году акция «Бессмертный полк» в регионе пройдет в онлайн-формате из соображений безопасности.