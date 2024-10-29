Свыше 73 тысяч жителей Ленинского округа прошли диспансеризацию в этом году

В Ленинском городском округе за 10 месяцев 2024 года 73280 жителей бесплатно проверили здоровье в медицинских учреждениях Ленинского городского округа. Диспансеризацию можно пройти во всех подразделениях Видновской клинической больницы.

По словам руководителя Центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Заремы Тен, регулярная проверка здоровья помогает выявить у пациентов серьезные заболевания на ранней стадии.

«Например, в 2024 году в ходе диспансеризации выявили инфаркты, туберкулез, различные виды онкологии, артериальную гипертензию, отклонения в работе сердца, сахарный диабет и другие серьезные патологические состояния. Всем пациентам назначили лечение», — добавила она.

Это патологии выявляют с помощью исследований, вошедших в перечень обязательных при диспансеризации. Это биохимический анализ крови, электрокардиография, флюорография, маммография, скрининги и многое другое.

«Мы можем констатировать, что в текущем году наблюдается рост востребованности профилактических осмотров. Пациенты стали больше интересоваться состоянием своего здоровья», — подчеркнула Зарема Тен.

Отметим, что проверить здоровье можно в любом учреждении клинической больницы Ленинского округа. Пациенты записываются на диспансеризацию по месту прикрепления на региональном портале государственных услуг или по номеру телефона 122.

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