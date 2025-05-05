Свыше 72 тысяч исследований коров на лейкоз провели в Подмосковье с января

Ветеринары Подмосковья провели72,6 тысячи исследований крупного рогатого скота на лейкоз с начала года. Это опасное вирусное заболевание поражает кроветворную систему животных и может долго протекать бессимптомно.

Основные симптомы заболевания включают увеличение лимфоузлов, снижение продуктивности и нарушение работы внутренних органов. Болезнь наносит серьезный экономический ущерб хозяйствам из-за вынужденного убоя животных и ограничений на продажу молока.

Как пояснили в Госветслужбе, бороться с распростронением инфекции помогает регулярная диагностика и карантинные меры там, где выявили наличие вируса. Важную роль играет профилактика: использование одноразовых инструментов, а также строгий контроль за перемещением скота.

«Систематическая работа государственных ветеринарных служб позволяет сдерживать распространение лейкоза и минимизировать его последствия для животноводческой отрасли региона», — отметили в ведомстве.