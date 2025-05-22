Свыше 72 тысяч детей отдохнут летом в пришкольных лагерях Подмосковья

Свыше 72 тысяч детей в этом году отдохнут в пришкольных лагерях Подмосковья. Для учащихся подготовят профильные смены, а также специальные воспитательные программы.

Дети смогут раскрыть свои таланты, развить важнейшие личностные качества и сформировать активную гражданскую позицию.

«Летом 2025 года в Московской области на базе образовательных учреждений откроется 988 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Первая смена начнется 9 июня и завершится 9 июля, вторая продлится с 14 июля по 11 августа, а третья — с 28 июля по 25 августа», — пояснила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Школьники будут участвовать в спортивных играх, устраивать театральные представления, заниматься волонтерством.

Особое внимание уделят патриотическому воспитанию молодежи. В сменах будут участвовать «Орлята России», члены «Движения Первых», «Юные патриоты России» и представители других организаций.

«Патриотические смены помогают не только расширить кругозор, но и формируют у ребят уважение к истории и традициям страны», — отметила Пильдес.

Всю необходимую информацию о пришкольных лагерях родители могут получить на сайтах учебных заведений.