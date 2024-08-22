Свыше 717 тысяч тонн кормов подготовили для сельхозживотных в Подмосковье на зиму

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Свыше 717 тысяч тонн кормов подготовили в Подмосковье для сельскохозяйственных животных с начала сезона. Это сено, сенаж, силос и другие культуры.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, аграрии уже скосили 86 тысяч гектаров трав для производства сена, сенажа, зеленого корма, силоса и травяной муки. Это позволило заготовить 15,9 центнера продукции на одну особь скота, что на 1,4 центнера больше показателей прошлого года.

Всего в регионе уже заготовили 717,3 тысячи тонн кормов, из которых 61,5 тысячи тонн пришлось на сено, 650,9 тысячи тонн на сенаж, 23,8 тысячи тонн на силос и тонна на корнаж. Лидерами по этой работе стали Волоколамск, Коломна, Серебряные Пруды и Раменский.

В ведомстве добавили, что заготовка корма позволит обеспечить животных сбалансированным питанием в зимний период.

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