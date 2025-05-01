Свыше 700 жителей Подольска приняли участие во всероссийском субботнике

Лесопарк «Елочки» стал главной площадкой проведения Всероссийского субботника в Подольске. Всего участниками масштабной уборки стали более 700 человек.

По словам главы Подольска Григория Артамонова, уже несколько десятилетий проведение субботника — добрая традиция как для жителей округа, так и для гостей муниципалитета, которые живут здесь летом. Уборка объединила коллективы предприятий, представителей администрации округа, волонтеров, педагогов, школьников и их родителей. Каждому выдали грабли, лопаты, перчатки, мешки для мусора. Помимо этого, участники субботника получили футболки и кепки с символикой акции.

«Я вместе с одноклассниками убираю мусор, чтобы планета была чище и лучше», — поделился ученик гимназии № 4 Арсений Семянчиков.

Как рассказала заместитель директора МОУ дошкольного отделения № 4 Татьяна Бабкина, сегодня у всех хорошее настроение, жители рады, что собрались на субботнике.

«Мы друг другу все помогаем. Мы делаем город на чище», — добавила педагог.

Впервые участником акции в Подольске стал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Андрей Пулин.

«С малых лет участвую в субботниках. Хочу внести свою лепту в развитие городского округа, в развитие региона. Этому мероприятию уже свыше 100 лет, оно не только не теряет своей актуальности, а собирает все больше участников», — подчеркнул Андрей Пулин.