Свыше 700 жителей Подмосковья получили охотничьи билеты с января

Свыше 1,9 тысячи жителей Подмосковья подали заявки на охотничьи билеты с начала года. Из них 787 человек получили разрешение.

Как сообщили в подмосковном Минсельхозпроде, оформить охотничий билет можно через «Госуслуги», а также в МФЦ.

«С начала 2025 года жители области направили в Комлесхоз 1956 пакетов документов на получение такой услуги, по 787 из них принято положительное решение, по 301 — отрицательное, остальные заявки находятся в процессе рассмотрения», — сказал председатель комитета Евгений Агулов.

Чтобы законно охотиться, необходимо получить разрешение на оружие и добычу ресурсов на определенной территории. Всего в Подмосковье три общедоступных участка. Они находятся в Щелкове, Шатуре и Солнечногорске.