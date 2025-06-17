Свыше 700 входных групп отремонтировали в домах Подмосковья в мае

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Входная группа – это визитная карточка любого здания, которая создает первое впечатление у жильцов и гостей. В мае в Московской области управляющие организации отремонтировали эти пространства более чем в 700 многоквартирных домах.

В перечень выполненных работ вошли ремонт и замена козырьков и входных дверей, восстановление ступеней и перил, обновление пандусов.

Особое внимание уделили округам с высокой плотностью жилой застройки, среди которых Одинцово, Балашиха, Химки, Королев, Люберцы, Реутов и Красногорск.

Все работы проводили под строгим контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Входные группы должны соответствовать ряду требований. Так, лестницы следует оборудовать перилами высотой 900 миллиметров, двери – оснастить самозакрывающимися механизмами. Над каждым подъездом необходимо наличие таблички с номером. Кроме того, в темное время суток все элементы пространства должны быть хорошо видны.

Если жители обнаружили неисправность входных или внутриподъездных дверей, они могут обратиться в управляющую организацию или направить заявку через Единую диспетчерскую службу.