Свыше 700 вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Ногинске

Более 700 вакансий от около 30 ведущих компаний страны представили на ярмарки трудоустройства в Ногинске. Соискателей знакомили с возможными местами работ, оставляли контакты для обратной связи.

Помимо возможного трудоустройства, в Ногинском офисе Центра занятости Подмосковья прошли мастер-классы от профессиональных наставников. Оксана Козлова провела тренинг «Индивидуальный план развития как инструмент продвижения по карьерной лестнице». Рассказала слушателем о взаимодействии коллектива в крупных компаниях.

Федеральный этап собрал более тысячи участников. Впервые интенсив ярмарки состоял из трех дней. В первые два — консультирование людей проходило в онлайн режиме. В третий — все желающие смогли лично посетить Центр Занятости в Ногинске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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