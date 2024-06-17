Свыше 700 тысяч жителей Подмосковья получат обновленные дворы до конца лета

За лето в Подмосковье приведут в порядок дворы более чем для 700 тысяч жителей. Работы проведут в 57 городских округах, рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

По словам главы ведомства Владислава Мурашова, до 21 августа во дворах завершат работы, которые начались в июне. Там отремонтируют или создадут новые пешеходные дорожки и тротуары, обустроят новые парковочные места и заменят бордюры.

«Многие муниципалитеты работают с опережением графика, например, Люберцы и Химки. Информирование жителей о начале работ во дворе происходит посредством общедомовых чатов, подъездных стендов и информационных щитов, в свою очередь мы также постараемся своевременно информировать граждан через рассылку, а также публикации на сайте и в социальных сетях», — сказал он.

Больше всего работ проведут в Люберцах, там приведут в порядок 27 дворов. Еще 24 улучшат в Воскресенске, 23 — в Пушкино, по 22 — в Богородском и Коломне, 21 — в Орехово-Зуеве и 20 — в Балашихе.

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