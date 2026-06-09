Свыше 700 тысяч детей прошли профосмотры врачей в Подмосковье с начала года

Осмотры позволяют определить группу здоровья ребенка и своевременно обнаружить патологии и заболевания.

«Дети могут пройти профилактический осмотр не только в поликлинике, но и в образовательном учреждении. Это очень удобно для родителей, потому что не нужно специально вести ребенка в поликлинику и отпрашиваться с работы. Все результаты загружаются в электронную медицинскую карту, и родители могут ознакомиться с ними онлайн в любое время. С начала года профосмотры в регионе прошли более 700 тысяч детей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сведения о результатах профосмотра отображаются в течение 45 дней в личном кабинете на сайте государственных услуг.