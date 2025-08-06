Свыше 700 штрафов за парковку на газонах выписали в Подмосковье в июле

В июле в Подмосковье выписали 760 постановлений за парковку на газонах. Общая сумма штрафов за месяц превысила 1,7 миллиона рублей.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий, нарушение правил парковки наносит ущерб ландшафту и грозит штрафами.

За месяц инспекторы вынесли 760 постановлений за размещение машин на газонах на общую сумму 1,72 миллиона рублей. Чаще всего нарушения выявляли в Ленинском округе — там водители оставили автомобили на зеленых зонах 133 раза. Еще 115 штрафов выписали в Химках, 98 — в Балашихе, 68 — в Люберцах и 65 — в Красногорске.

Штрафы за парковку на газонах в Подмосковье составляют от одной до 100 тысяч рублей.