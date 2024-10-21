Свыше 700 самоходных машин зарегистрировали в Подмосковье за неделю

Сотрудники подмосковного технадзора зарегистрировали свыше 740 самоходных машин и другой техники на минувшей неделе. Инспекторы ведомства регулярно проводят проверки, выявляют и устраняют нарушения, а также помогают предприятиям поставить машины на учет.

Как сообщили в Гостехнадзоре, за неделю инспекторы зарегистрировали 741 машину. Процедура помогает отслеживать состояние техники и проверять ее соответствие требованиям безопасности.

Кроме того, за неделю сотрудники ведомства провели 791 техосмотр. Они оценили состояние машин и выявили неисправности.

«Регулярные осмотры способствуют предотвращению аварийных ситуаций и продлению срока службы машин», — отметили в Минэкологии Подмосковья.

Кроме того, 244 человека сдали экзамены на право управления самоходными машинами, еще 308 трактористов получили или заменили удостоверения.

Гостехнадзор регулярно проводит обучающие семинары и активно работает с образовательными учреждениями, чтобы повысить осведомленность и технике безопасности.