Свыше 700 почтовых ящиков отремонтировали в домах Подмосковья с начала года

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала года в подъездах многоквартирных домов Подмосковья отремонтировали 734 почтовых ящика. Работы проводили управляющие организации под контролем регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Специалисты меняли замки, выравнивали дверцы, восстанавливали петли и крепления, устраняли повреждения корпусов и закрепляли расшатанные секции. Сильно изношенные ячейки и целые блоки заменяли новыми.

Больше всего почтовых ящиков привели в порядок в Люберцах — 56. В Подольске отремонтировали 54 объекта, в Балашихе — 42, Химках — 39, Мытищах — 36.

Сообщить о неисправности жители могут своей управляющей организации через приложение «Госуслуги Дом», в территориальный отдел профильного министерства или на портал «Добродел».